Боксеры из Ингушетии и Северной Осетии выясняли отношения вне ринга

Опубликовано: 10:56, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Драка произошла на боксерском турнире в Ставропольском крае. Спортсменам из Ингушетии не понравилась поддержка команды из Северной Осетии. Мероприятие проходило без полиции.

Боксерский турнир «Юность России» в Ставропольском крае омрачила драка между спортсменами из Ингушетии и Северной Осетии, сообщает telegram-издание Mash Gor.

Массовая потасовка произошла из-за того, что ингушской команде не понравилась поддержка команды из Северной Осетии. После словесной перепалки боксеры начали выяснять отношения на кулаках.

Стоит отметить, что турнир проходил без сопровождения полицейского контроля, поэтому успокоить участников было некому.

Общественники призвали главу Федерации бокса РФ Татьяну Кириенко привлечь к ответственности организаторов турнира и наказать зачинщиков. Их возмутило отсутствие охраны и врачей на мероприятии.

Подчеркивается, что в настоящее время ведется проверка по факту инцидента на турнире. Как заявили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставрополью, устанавливаются все обстоятельства случившегося, после будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.