Дети Ингушетии ознакомятся с игрой на родном языке

Опубликовано: 21:15, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Детскую игру на родном языке создали в Ингушетии, ее создатель – Хадис Костоев. Разработчики не планируют останавливаться и в будущем готовы добавить другие языки.

Игра для детей на родном языке появилась в Ингушетии, ее разработчиком стал Хадис Костоев, который вынашивал идею по ее созданию 10 лет.

Как пишет издание Mash Gor, Хадис приступил к созданию игры в прошлом году после того, как получил грант. Команда из шести человек, а также психолог, историк и лингвист. Игра родилась в съемной квартире.

В ходе игры ребенок трудится за зверька, который живет на ферме, выращивает растения, ловит рыбу и получает буквы, из которых собирает слова.

Разработчики уверены, что программа поспособствует развитию языка и упростит обучение для детей. Они заявили, что не планируют останавливаться и обязательно добавят в нее другие языки.