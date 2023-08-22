Ингушетия решила пока воздержаться от курортного сбора

Опубликовано: 8:27, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курортный сбор – идея заманчивая и перспективная, но вводить его можно будет лишь тогда, когда туристы будут готовы платить дополнительные деньги за достойный сервис, считает глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Туристам, собирающимся на отдых в Ингушетию, пока не стоит беспокоиться о дополнительном курортном сборе – исключением может стать лишь горный Джейрахский район, где сформирована устойчивая туристическая инфраструктура, считает руководитель республики Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба главы региона.

"Прежде чем принять решение о введении курортного сбора, нам нужно взвесить все его плюсы и минусы. Плюсы, безусловно, есть, при условии, что средства от этих сборов будут расходоваться на создание и поддержание туристической инфраструктуры"

- Махмуд-Али Калиматов

Глава региона четко и взвешенно обосновал причины такого решения, пояснив, что республика только начала развивать туристическое направление, и на этом этапе ввести курортный сбор означает лишь отпугнуть отдыхающих дополнительными расходами, передает "АиФ-Ставрополье".

Окончательное решение по введению сбора в регионе будет принято только тогда, когда будет достигнут устойчивый рост туристов, посещающих Ингушетию, тогда и будет озвучен размер пошлины, которая будет установлена в разумных пределах, - заверил Калиматов.

Напомним, в Джейрахском районе Ингушетии с января 2021 года действует только один сбор – 150 рублей за посещение заповедника "Эрзи", которые идут на содержание туристического объекта.