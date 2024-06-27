"Ласточка" в Абхазию - за год поездом воспользовались 73 тысячи человек

С начала года поезда "Ласточка" перевезли между Сочи и Гагрой 23,2 тыс человек, а за все время - 73 тыс человек. Впервые "Ласточку" в Абхазию пустили летом 2023 года, летом 2024 года ее маршрут может быть продлен.

Электропоезда "Ласточка" ровно год курсируют между Россией и Абхазией, востребованность поезда в Гагру растет.

Впервые "Ласточка" пересекла границу и совершила рейс Сочи-Гагра в июне прошлого года. С тех пор поездами воспользовались на данном маршруте 73,1 тыс человек.

С начала текущего года "Ласточка" перевезла уже 23,2 тыс пассажиров между Россией и Абхазией, наибольший турпоток зафиксирован в июне - почти 8 тыс человек. При этом в последующие летние месяцы пассажиропоток может возрасти еще.

В 2024 году маршрут 2Ласточки" из Сочи может быть продлен до Сухума. Для этого на Абхазской железной дороге проводятся необходимые работы - вагоны в поезде "Ласточка" шире обычных, поэтому в конце июня участок железной дороги от Гагры до Сухума проверял диагностический поезд.