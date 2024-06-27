"Ласточка" в Абхазию - за год поездом воспользовались 73 тысячи человек

Электропоезда "Ласточка" ровно год курсируют между Россией и Абхазией, востребованность поезда в Гагру растет.
Впервые "Ласточка" пересекла границу и совершила рейс Сочи-Гагра в июне прошлого года. С тех пор поездами воспользовались на данном маршруте 73,1 тыс человек.
С начала текущего года "Ласточка" перевезла уже 23,2 тыс пассажиров между Россией и Абхазией, наибольший турпоток зафиксирован в июне - почти 8 тыс человек. При этом в последующие летние месяцы пассажиропоток может возрасти еще.
В 2024 году маршрут 2Ласточки" из Сочи может быть продлен до Сухума. Для этого на Абхазской железной дороге проводятся необходимые работы - вагоны в поезде "Ласточка" шире обычных, поэтому в конце июня участок железной дороги от Гагры до Сухума проверял диагностический поезд.