Вестник Кавказа

Ильхам Алиев отметил прогресс в работе над мирным договором

Ильхам Алиев отметил прогресс в работе над мирным договором
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку и Ереван могут в течение нескольких месяцев закончить работу над основными принципами мирного договора, заявил сегодня, принимая верительные грамоты нового посла Канады в Азербайджане, президент страны Ильхам Алиев.

Азербайджан и Армения могут вначале договориться по основным принципам мирного соглашения, парафировать их, а после этого продолжить работу над текстом самого мирного договора, заявил сегодня президент страны Ильхам Алиев.

"Мы достаточно быстро продвигаемся в переговорном процессе. Считаю, что работа над текстом мирного договора, как минимум основных принципов, может быть завершена в течение нескольких месяцев"

- Ильхам Алиев

Для более быстрого процесса согласования основных положений документа властям Армении следует внести изменения в Основной закон (Конституцию) страны, поскольку в ней зафиксированы территориальные претензии к Азербайджану – это неприемлемо для Баку, отметил азербайджанский лидер.

Сейчас переговоры между Азербайджаном и Арменией ведутся на двусторонней основе, и это уже дает весомые результаты: хотя мирный договор еще не подписан, Баку и Ереван провели делимитацию общей границы, добавил Ильхам Алиев.

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