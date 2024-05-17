На ликвидацию последствий от ливней в Абхазии выделили более 19 млн рублей

После сильнейших майских дождей в Абхазии из берегов вышла река Дгамшь и подтопила соседние с ней села Джгярда и Кутол. На работы по устранению последствий плохой погоды республиканский бюджет выделил почти 20 млн рублей.

Сейчас в Абхазии ведутся работы по укреплению береговой линии в населенных пунктах Джгярда и Кутол, а также по расчистке реки Дгамшь. Более 19 млн рублей государственного бюджета выделено на ликвидацию последствий непогоды. Об этом рассказывает пресс-служба президента республики.

"Острая необходимость задействовать практически всю спецтехнику государственного управления "Абхазберегозащита" возникла после сильнейшего за последние десятилетия разгула стихии в ночь на 13 мая, когда река Дгамшь вышла из берегов, затопила частные домовладения, смыла дамбы и снесла мосты"

- инженер технадзора Управления капитального строительства Михаил Куркунава

На данный момент опоры двух мостов уже освобождены от твердых частиц ила, образовавшегося от дождей, починены две дамбы, русло реки расширено и отчищено в некоторых местах.

Ожидаемое завершение работ – конец июля.