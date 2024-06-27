Иран приготовился выбрать между Пезешкианом и Джалили

В Иране начался день тишины перед вторым туром выборов главы государства. Консерватор Саид Джалили и реформист Масуд Пезешкиян закончили проведение предвыборных кампаний.

В четверг в Иране в преддверии второго тура выборов главы государства наступил так называемый день тишины, когда кандидаты прекращают предвыборную агитацию.

Напомним, что в пятницу, 5 июля гражданам ИРИ предстоит выбрать из двух кандидатов: консерватора Саида Джалили и представителя реформистского крыла Масуда Пезешкияна.

Первый тур выборов проходил 28 июня. Тогда никто из участников президентской гонки не смог набрать абсолютного большинства для признания выборов состоявшимся. При первом туре Пезешкиян заручился поддержкой 42,5% избирателей, а за его соперника Джалили отдали голоса 38,6% граждан. При этом явка на выборах составила 40%, что стало отрицательным рекордом выборов главы государства за последние 45 лет.