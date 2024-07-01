В Турции сообщили об исторической возможности для мира между Азербайджаном и Арменией

В МИД Турции надеются на скорое заключение мирного соглашения между Баку и Ереваном. Глава ведомства отметил, что сейчас для этого есть все условия.

Турция рассчитывает, что в скором времени Азербайджан и Армения заключат соглашение о мире. Такое заявление сделал глава МИД страны Хакан Фидан.

Выступая 6 июля на заседании СМИД Организации тюркских государств в Шуше, он обратил внимание на то, для мира в регионе появилась историческая возможность.

"Эта возможность не только для региональных стран, но и в контексте разблокировки международных транспортных узлов, для безопасности не только тюркского мира, но и для глобального. Рассчитываем на скорое завершение процесса между Азербайджаном и Арменией подписанием мирного договора"

– Хакан Фидан

Он также добавил, что Анкара поддерживает позитивную позицию Баку по подписанию соглашения с Ереваном.

"Мы не удовлетворены позицией ряда западных стран, которые фаворитизируют Армению и игнорируют беспокойства Азербайджана"

– глава турецкого ведомства