Вестник Кавказа

Электроснабжение Махачкалы будет улучшено

Подстанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане отремонтируют подстанцию "Приморская". Это позволит улучшить электроснабжение Махачкалы. При проведении работ подача электричества будет ограничена.

"Россети Северный Кавказ" проводит ремонтные работы по улучшению электроснабжения Махачкалы, работники заменят силовой трансформатор на подстанции "Приморская".

Реконструкция должна предотвратить перегруз энергообъекта в летний период. Она также заметно повысит качество и надежность электроснабжения столицы Дагестана.

При этом в организации отметили, что при проведении работ будет ограничена подача электричества. Об этом руководство сообщит дополнительно.

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