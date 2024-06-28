МИД Германии вызвал посла Турции

В Германии недовольны поведением турецкого футболиста во время матча со сборной Австрии. Он продемонстрировал жест, который ассоциируется с правой турецкой организацией.

Посла Турции вызвали в МИД Германии на фоне скандала с турецким футболистом Мерихом Демиралом.

Внешнеполитическому ведомству ФРГ не понравилось, что в матче с командой Австрии игрок продемонстрировал жест, который ассоциируется с турецкими националистами. В министерстве считают такое празднование спортсмена недопустимым.

Ранее из-за ситуации вокруг Демирала посол Германии был вызван в МИД Турции.

Напомним, 2 июля состоялась игра 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Австрии и Турции (1:2). В следующий раунд вышла турецкая команда, ее соперником будут Нидерланды.