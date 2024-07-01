Вестник Кавказа

Подростки пострадали из-за упавшего в реку провода на Ставрополье

Подростки пострадали из-за упавшего в реку провода на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье пострадали двое мальчиков, купавшихся в запрещенном для плавания месте. Они получили травмы в результате падения в водоем провода ЛЭП.

В Ставропольском крае из-за упавшего провода линии электропередачи получили травмы двое мальчиков. Об этом сказано в заявлении управления СКР по региону.

Случай произошел в Кочубеевском округе.

"Днем 5 июля трое подростков купались в запрещенном для этого месте реки Кубань недалеко от станицы Барсуковской Кочубеевского округа. В это время в водоем упал оборвавшийся от столба высоковольтной линии электропередачи провод. В результате двое детей 13 и 16 лет получили травмы"

– региональное управление СКР

В настоящее время 16-летний мальчик находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. Местонахождение мальчика 2009 года рождения на данный момент неизвестно.

По данному факту заведено уголовное дело. Также назначена прокурорская проверка.

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