Подростки пострадали из-за упавшего в реку провода на Ставрополье

В Ставропольском крае из-за упавшего провода линии электропередачи получили травмы двое мальчиков. Об этом сказано в заявлении управления СКР по региону.
Случай произошел в Кочубеевском округе.
"Днем 5 июля трое подростков купались в запрещенном для этого месте реки Кубань недалеко от станицы Барсуковской Кочубеевского округа. В это время в водоем упал оборвавшийся от столба высоковольтной линии электропередачи провод. В результате двое детей 13 и 16 лет получили травмы"
– региональное управление СКР
В настоящее время 16-летний мальчик находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. Местонахождение мальчика 2009 года рождения на данный момент неизвестно.
По данному факту заведено уголовное дело. Также назначена прокурорская проверка.