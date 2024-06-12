Вестник Кавказа

Чехия запретит въезд россиянам с пятилетними паспортами

Заграничный паспорт РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чехия закроется от граждан России, которые имеют заграничные паспорта "старого" образца. Въезд в европейскую страну будет возможет только по биометрическим документам.

Чехия готовит запрет на въезд для россиян с пятилетними заграничными паспортами, об этом предупредил глава МИД Чехии Ян Липавский.

"Безопасность является приоритетом для нашего правительства. Любой желающий пребывать в нашей стране должен доказать, что он тот, за кого себя выдает. Для русских небиометрический паспорт более не будет достаточным"

– министр

Сегодня гражданам РФ доступно оформление как паспортов старого образца - они действуют пять лет и не имеют биометрии, а также новых - это десятилетние биометрические загранпаспорта. Отметим, что пошлина за оформление паспорта с биометрией с 1 июля 2024 года составляет 6 тыс рублей, а пятилетний загранпаспорт можно оформить, уплатив пошлину в размере 2 тыс рублей.

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