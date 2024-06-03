Изъятие загранпаспортов на границе России возросло

В последний месяц граждане РФ чаще сталкиваются с тем, что на границе у них изымают паспорта. Речь идет о загранах, в которых есть какие-либо ошибки и несоответствия.

Старт высокого туристического сезона привел к лавинообразному, по оценкам АТОР, росту случаев изъятия загранпаспортов на границе России, передает РБК.

Все чаще туристам отказывают в вылете и забирают документ, так как в нем имеется ошибка или информация в паспорте расходится с той, что занесена в систему, сообщают представители туриндустрии.

"Количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне"

– вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин

Проблемы на границе возникают как у организованных, так и у самостоятельных туристов.

Чаще всего ошибки находят в паспортах старого образца, пятилетних. Проблема может быть в написании фамилии или имени, места рождения, опечатке в дате.

Сегодня туристам рекомендуется заранее проверить паспортные данные, взять в путешествие другие документы - свидетельство о рождении, внутренний паспорт, а также приезжать в аэропорт заблаговременно, так как пограничный контроль может занять до трех часов при неоднозначной ситуации с документами.

В прошлые два года многие россияне оформляли пятилетние заграничные паспорта, так как в стране недоставало микрочипов для биометрических паспортов. Поправки к закону "О порядке выезда", на основании которых россиянам отказывают в выезде из-за ошибок в документах, вступили в силу в декабре 2023 года. В феврале 2024 года МВД РФ сообщало, что не фиксирует большого числа обращений граждан, желающих заменить пятилетний на десятилетний паспорт. Ситуация может измениться на фоне растущего числа отказов в выезде и изъятии загранов.