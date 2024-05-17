Отдых в Таиланде весной 2025: куда поехать в марте, апреле и мае?

Весна в Таиланде не похожа на весну в других местах. Пока страны северного полушария медленно сбрасывают зимние оковы, тайское лето уже набирает обороты. Расскажем, где отдохнуть в Таиланде весной 2025 года, в том числе куда лучше поехать в марте, апреле и и мае.

В марте жара в Таиланде начинает нарастать, достигая своих максимумов к апрелю - обычно самому жаркому времени года, когда температура воздуха поднимается выше 36°C. В мае начинаются первые дожди, но это лишь прелюдия к предстоящим влажным и душным месяцам - сезону дождей, который длится с июня до октября. При этом жаркая или влажная погода не сильно сказывается на туристическом притоке в Таиланд. Поскольку весной и летом туроператоры предлагают скидки на туры и отели, желающих здесь отдохнуть все равно много. В том числе продолжает расти турпоток в Таиланд из России. Кроме того, если спланировать отдых правильно, весна (другими словами, тайское лето) по-прежнему остается прекрасным временем для посещения Таиланда.

Где отдохнуть в Таиланде в марте?

© Фото: © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Остров Ко Липе - лучшие пляжи

Когда температура воздуха в Таиланде поднимается, остров Ко Липе превращается в идеальное место для отдыха. Этот крошечный остров, расположенный на юге страны в Андаманском море, называют "тайскими мальдивами". Он вместе с 50 другими островами лежит на территории национального морского парка Тарутау, въезд куда стоит 200 бат. Самый южный остров Таиланда известен белым песком, красивыми пляжами и коралловым рифом. В марте туристический ажиотаж стихает, что облегчает поиск места на пляже. Помимо очевидной привлекательности для любителей солнца и спокойного моря на Ко Липе приезжают дайверы, любители сноркелинга и водных видов спорта. Во время отдыха стоит посетить на лодке соседние острова Ко Аданг, Ко Усен и Ко Кра. С мая по октябрь паромное сообщение с островом сокращается из-за муссонов.

Сангхлабури - необычные достопримечательности

В четырех часах езды к северо-западу от западного Канчанабури находится Сангхлабури - пограничный с Бирмой город, где на протяжении столетий сосуществуют тайские, каренские и монские общины. Здесь туристы окунаются в неспешный темп жизни, наслаждаясь холмистыми пейзажами и уникальными местами. Именно в этом городе находится Сапхан Мон - самый длинный деревянный мост Таиланда. Здесь стоит посетить Ват буддийский монастырь Вангвивекарам и затонувший город Сангхлабури. В 1980-х годах плотина затопила здесь старое поселение, все, что осталось - это руины нескольких храмов. Их можно осмотреть на лодке круглый год, но в марте, когда уровень воды низкий, иногда можно добраться до Ват Саам Прасоб пешком. Из Сангхлабуриможно также прогуляться до Перевала Трех пагод на границе с Мьянмой.

Ко Паям - цифровой детокс

Еще одно интересное место в южном Таиланде - это остров Ко Паям, расположенный у побережья Ранонга. Здесь тихо, нет машин, передвигаться можно только на мопеде. Интернет здесь нестабильный, а большинство бунгало совсем простые. На пляжах с видом на острова Мьянмы, потрясающие закаты, а в отличие от большинства тайских островов, на Ко Паям пригодные для серфинга волны есть уже в марте.

Где отдохнуть в Таиланде в апреле?

© Фото: © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бангкок - кухня и культурный опыт

Апрель в Бангкоке жаркий, но Сонгкран или тайский Новый год, который отмечают с 13 по 15 апреля, каждый год притягивает туристов со всего мира. Бангкок превращается в гигантскую площадку для "водного фестиваля". В храмах Ват Арун и Ват Пхо проводятся более традиционные празднования. От жары можно спрятаться в многочисленных торговых центрах, барах и ресторанах Бангкока, многие из которых в апреле предлагают сезонные блюда тайской кухни, которые можно попробовать только в этот период.

Чиангмай - Сонгкран и фрукты

Если Бангкок - самое удобное место для знакомства с праздником Сонгкран, то Чиангмай - самое захватывающее. Второй по величине город Таиланда празднует Сонгкран целую неделю. С 12 по 16 апреля Старый город становится полем битвы, где местные жители и туристы обливают друг друга водой из любых емкостей под музыку. У храмов Ват Пхратхат Дой Сутхеп и Ват Пхра Сингх в Старом городе проводятся парады и церемонии. Чиангмай в апреле также понравится гурманам. На это время года приходится пик сезона самого вкусного сорта манго "нам док май", самые спелые фрукты продают на прилавках рынка Варорот вместе с мангостинами, джекфрутами, рамбутанами и личи.

Пхукет и Симиланские острова - дайвинг

Тайский Новый год здесь тоже празднуют, да и в целом Пхукет - это приятное место в апреле. Этот месяц знаменует собой конец сухого сезона, поэтому еще можно наслаждаться солнечным небом и спокойным морем для пляжных дней и путешествий по островам. Если захочется сбежать от более чем 30 пляжей Пхукета с белым песком и шумных ресторанов, можно отправиться на Симиланские острова. Их акваторию площадью 70 кв. км называют одним из лучших мест для дайвинга в мире. Во время дайвинг-сафари можно увидеть гигантских скатов, барракуд и даже китовых акул. В апреле в воде не только хорошая видимость, но и последний шанс заняться дайвингом до 15 октября - острова закрываются на 5 месяцев муссонов с 15 мая.

Где отдохнуть в Таиланде в мае?

© Фото: © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Острова залива - доступный отдых на островах

В мае Андаманское побережье заливают летние штормы. Но в Сиамском заливе, на островах Самуи, Пханган и Тао становится суше. Высокий сезон подходит к концу, поэтому цены на отели снижаются. У трех островов залива есть свои сильные стороны. На острове Самуи можно прочувствовать атмосферу нового сезона "Белый Лотос", остановившись в пятизвездочных отелях, показанных в сериале. А соседний Ко Пханган никогда не пустеет. Самый маленький из трех, остров Ко Тао, заполнен дайверами. Это одно из самых удобных мест для обучения дайвингу и получения международного сертификата PADI, а пик наблюдений за китовыми акулами приходится на апрель и май.

Исан - невероятные пейзажи

К маю рисовые поля Исана (Северо-восточной части Таиланда) покрываются зеленью. Муссоны уже близко, но это один из самых живописных месяцев на северо-востоке страны и прекрасная возможность для путешественников ощутить ритмы нетуристической сельской жизни. Помимо рисовых полей май приносит фестиваль ракет Бун банг фай, который включает в себя парады и танцы. А на третий день жители запускают в небо самодельные ракеты, чтобы попросить богов о дожде.

Районг и Чантабури - фрукты

В то время как пляжи Таиланда в мае пустеют, в Районг и Чантабури приезжают ради спокойного моря, живописных поездок, интересной культуры и кухни. В конце мая в восточных провинциях Таиланда собирают богатый урожай. Фестиваль фруктов Районга изобилует мангостинами, дурианами, рамбутанами, манго и многими другими видами плодов, а также тематическими парадами. Соседний Чантабури сочетает в себе французское, китайское, кхмерское и вьетнамское наследие. Здесь стоит посетить готический собор Непорочного Зачатия со статуей Девы Марии, покрытой сапфирами, водопад Нам Ток Пхлио и одну из фруктовых ферм.