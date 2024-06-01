Вестник Кавказа

Почему могут изъять загранпаспорт?

Ассоциация туроператоров России предостерегла российских туристов о том, что при выезде из страны у них могут возникнуть проблемы, если в загранпаспорте путешественника будут обнаружены ошибки или неточности.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал, что участились случаи изъятия загранпаспортов российских туристов во время попыток уехать за границу. Чаще всего причиной становятся ошибки в написании имени, фамилии или места рождения. В частности, проблемы могут возникнуть у граждан, которые родились до 1991 года.

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