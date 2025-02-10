Вестник Кавказа

Границу Армении и Турции приоткроют для помощи Сирии

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
КПП "Маргара" на армянско-турецкой границе откроется с 21 по 31 марта. Решение было принято в связи с необходимостью перевозки гуманитарной помощи в Сирию.

Пограничный пункт "Маргара" на границе Армении и Турции откроется на 10 дней для перевозки гуманитарной помощи в Сирию. Решение об этом приняло армянское правительство сегодня, сообщили СМИ.

"Правительство внесло изменения в постановление от 12 мая 2011 года о пограничных переходах, в котором было указано, что КПП "Маргара" закрыт. Проект разработал аппарат премьера. Там отметили, что его принятие позволит быстрее и с меньшими расходами доставлять грузы в Сирию"

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КПП "Маргара" будет открыто с 21 по 31 марта.

Напомним, что последний раз КПП "Маргара" открывался в 2023 году, чтобы обеспечить отправку гуманитарной помощи Турции после разрушительных землетрясений.

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