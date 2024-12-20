Кто и зачем захватил поезд в Пакистане?

11 марта в Пакистане был угнан поезд: более 400 человек оказались в заложниках, машинист был убит. Армия освобождения Белуджистана, взявшая ответственность за теракт, выдвинула требования, на которые власти страны не ответили. Что случилось в Пакистане, почему террористы захватили поезд и как проходила спецоперация по его освобождению?

Что происходит в Пакистане?

11 марта белуджские сепаратисты захватили поезд Джаффар Экспресс (Jaffar Express), следовавший по маршруту из Кветты - административного центра провинции Белуджистан в Пешавар - административный центр Хайбер-Пахтунхва, провинции, граничащей с Афганистаном. 30-часовой рейс по маршруту длиной в 1600 километров был прерван спустя 4 часа, когда поезд проходил через труднодоступный Боланский перевал. Согласно пассажирской ведомости, в поезде, состоящем из 9 вагонов, было 426 пассажиров, в том числе пожилые люди, женщины и дети.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как повстанцы захватили поезд?

Террористы взорвали рельсы и открыли огонь по поезду, который проходил через один из туннелей на Боланском перевале. Машинист остановил поезд в туннеле, а представители службы безопасности, находившиеся в поезде, вступили в перестрелку с боевиками.

Операция по захвату поезда оказалась успешной из-за небольшой скорости, на которой Джаффар Экспресс проходил горный район, где находятся 17 туннелей - большинство времён Британской империи. В результате атаки поезд сошёл с рельсов, оказавшись в ловушке в туннеле № 8.

Сколько человек погибло в поезде?

По имеющимся данным, в результате атаки на поезд и последовавшей перестрелки погибли 27 человек, в том числе машинист. По итогам спецоперации, которую провели пакистанские военные, были уничтожены 33 боевика. Один пакистанский военнослужащий был убит.

Как шла спецоперация властей?

О том, что поезд атакован и захвачен сообщили сами боевики. Вечером во вторник около 70 пассажиров поезда были освобождены: они пешком дошли до ближайшей станции в 6 километрах от места атаки. Еще 50 заложников оказалось на свободе после того, как военные добрались до поезда. Основной этап спецоперации по освобождению заложников в Пакистане начался в среду, на следующий день после того, как был захвачен поезд. К полудню среды 155 человек, находившихся в поезде, были освобождены. Террористам удавалось удерживать более 200 пассажиров до вечера среды, когда поезд был взят штурмом, в результате которого все оставшиеся боевики были уничтожены.

Кто напал на поезд в Пакистане?

Ответственность за теракт в Пакистане и захват заложников взяла на себя Армия освобождения Белуджистана (АОБ) - националистская и сепаратистская организация, которая действует в регионах на границе с Афганистаном и Ираном. Основная её цель - добиться независимости пакистанской провинции Белуджистан. АОБ - крупнейшая из нескольких повстанческих группировок, которые на протяжении многих десятилетий борются с правительством, обвиняя его в эксплуатации газовых и минеральных ресурсов провинции.

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Чего требовали террористы?

Члены АОБ, захватившие пакистанский экспресс, выдвинули 48-часовой ультиматум властям, требуя от них освобождения всех белуджских политических заключенных, без вести пропавших и членов нацсопротивления. Террористы угрожали начать убивать заложников, если власти не выполнят их условия. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент страны Асиф Али Зардари осудили атаку, но ничего не ответили ни на требования, ни на угрозы.

CNN сообщает, что пакистанские власти были предупреждены антитеррористическим ведомством провинции о том, что АОБ готовит крупный теракт.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Почему нападают сепаратисты?

В последние месяцы сепаратисты из Белуджистана всё чаще атакуют гражданские, военные и промышленные объекты провинции. В ноябре прошлого года террорист-смертник взорвал себя на станции Кветта, в результате чего погибли как минимум 30 человек. В прошлом месяце 18 военнослужащих погибли во время нападения АОБ на город Калат. Порт Гвадар, один из главных проектов Китайско-Пакистанского экономического коридора, тоже был неоднократно атакован, в результате чего погибло несколько граждан Китая.

Власти Пакистана обвиняют Индию и Афганистан в поддержке террористов, действия которых, по их мнению, направлены на ухудшение отношений страны с Китаем. При этом сами повстанцы заявляют, что борются против дискриминации и несправедливости в отношении жителей провинции. Они также претендуют на многочисленные ресурсы Белуджистана, которые, по их словам, принадлежат народу.