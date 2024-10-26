КСИР задержал полтора десятка террористов на границе Ирана с Пакистаном

Иранские силы безопасности схватили на пакистанской границе 15 боевиков. Они готовились совершить диверсионные акты.

КСИР Ирана объявил о задержании 15 террористов в юго-восточной части страны. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Как отмечается, боевики были схвачены на границе с Пакистаном, в Систане и Белуджистане,

В КСИР отметили, что террористы планировали совершить диверсионные акты. В ходе проведенных обысков у них было найдено и изъято большое количество оружие и боеприпасов.