Россиян предупредили об угрозе изъятия загранпаспортов

Ассоциация туроператоров России предостерегла российских туристов о том, что при выезде из страны у них могут возникнуть проблемы, если в загранпаспорте путешественника будут обнаружены ошибки или неточности.

Участились случаи изъятия загранпаспортов российских туристов во время попыток уехать за границу. Чаще всего причиной становятся ошибки в написании имени? Фамилии или места рождения. Такие данные озвучил корреспонденту "Вестника Кавказа" вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

В частности, проблемы могут возникнуть у граждан, которые родились до 1991 года.

"Информация из Пулково: сегодня пограничники со скрежетом пропустили туриста, у которого в загранпаспорте стояла Ленинградская область. Место рождения - USSR. Это важно, Ленинградская область <…> Чаще всего в загранпаспорт не вносится населенный пункт, но есть те, у кого вносились Свердловск и Екатеринбург, Самара и Куйбышев. Соответственно, все те, кто родился до 1991 года, их может ожидать проблема"

- Артур Мурадян

Как сообщил вице-президент АТОР, сейчас организация работает над тем, чтобы исправить положение. По его словам, ситуация может принять лавинообразный характер.

При этом, он подчеркнул, что сами туристы не смогут решить проблему. На паспортном контроле в аэропорту при попытке пересечь границу загранпаспорта с ошибками будут изыматься.