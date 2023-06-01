Биометрический загранпаспорт для россиян станет дороже

Российские парламентарии приняли решение повысить госпошлину за оформление биометрических загранпаспортов – она подорожает на тысячу рублей.

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли решение на тысячу рублей увеличить пошлину за выдачу загранпаспорта с электронным носителем, а также повысить госпошлины за выдачу иных документов.

Теперь госпошлина за выдачу загранпаспорта нового образца вырастет с 5 до 6 тыс рублей, а пошлина за загранпаспорт для детей до 14 лет составит 3 тыс рублей (на 500 рублей дороже), передает ТАСС.

Вырастет стоимость регистрации иностранца по месту жительства в РФ – она станет дороже на 70 рублей и составит 420 рублей. За выдачу или продление срока визы для въезда в РФ придется заплатить 1,2 тыс рублей, а за госпошлину за выдачу визы для многократного пересечения границы раскошелиться на 1 920 рублей.

Подорожает и госпошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ – она будет стоить 960 рублей, госпошлина за выдачу вида на жительство обойдется в 6 тыс рублей.

Больше всего в цене вырастет разрешение на привлечение иностранной рабочей силы – оно будет стоить 12 тыс вместо 10 тыс рублей.