Из Тбилиси на один день: куда съездить из столицы Грузии

Для тех, кто уже был в Мцхете, Степанцминде, Гори, Боржоми, Бакуриани, есть другие варианты однодневных поездок из столицы. Расскажем, куда съездить из Тбилиси на один день, если все самые популярные маршруты уже опробованы. Как добраться до Сабадури, Болниси, Дманиси и Рустави, сколько ехать, почему туда стоит поехать и чем там заняться.

Лес Сабадури - природная сказка около Тбилиси

Расстояние от Тбилиси: 120 км

Время в пути: 1 час или 2,5 часа в одну сторону

Когда ехать: в любое время, но для снежных пейзажей с конца января по начало марта

Как добраться: такси, трансфер или экскурсия

Зачем ехать в Сабадури и Гудаури?

Сабадури известен как один из самых живописных лесных угодий около грузинской столицы. Этот буковый лес расположился на краю Тбилисского национального парка, причем до него можно добраться всего за час езды от центра города. Жители Тбилиси и туристы приезжают сюда осенью, чтобы увидеть красочную листву, но самое волшебное время для посещения Сабадури - это зима, когда лиственные деревья укрывает пушистым снегом. Поскольку в Тбилиси снег выпадает редко, это одно из лучших мест, чтобы увидеть снежный пейзаж, не поднимаясь дальше в горы. Около леса находится питомник для животных, где можно увидеть спасенных животных, в том числе медведей, до того, как их выпускают в природу после лечения. Однако около вольеров необходимо соблюдать осторожность.

Из Сабадури легко добраться до Военно-Грузинской дороги, поэтому однодневную поездку можно совместить с посещением горнолыжного курорта Гудаури. Помимо катания на лыжах и сноуборде, на самом популярном зимнем курорте Грузии можно прокатиться на канатной дороге Гудаури-Коби, с которой открываются прекрасные виды на горы. Кроме того, в лес Сабадури возят турфирмы, в том числе есть групповые туры с посещением монастыря Джвари в Мцхете и памятника "Летопись Грузии".

Чем заняться в Сабадури и Гудаури?

Посмотреть на заснеженные деревья или осеннюю листву в Сабадури;

Покормить питомцев зоологического центра;

Остановиться в ключевых точках на Военно-Грузинской дороге, включая крепость Ананури;

Прокатиться из Нового Гудаури в село Коби, любуясь видами на горы Большого Кавказа со всех станций канатной дороги;

Пообедать в одном из ресторанов Гудаури, например Ati Ambavi.

Болниси и Дманиси - немецкое наследие и археология

Расстояние от Тбилиси: 100 км

Время в пути: 2 часа в одну сторону

Когда ехать: лучше с апреля по октябрь

Как добраться: такси, трансфер

© Фото: Image by Georgia Pictures from Pixabay/Creative Commons Zero, Public Domain Dedication

Почему стоит посетить Болниси и Дманиси?

Если главные достопримечательности Квемо-Картли уже изучены, а именно Дидгорский монумент, каньон Дашбаши с "алмазным" мостом, крепости Самшвилде и Биртвиси, а также немецкие поселения Асурети и Биртвиси, то можно отправиться дальше на юг к границе с Арменией. Этот район весьма развит в туристическом плане особенно город Болниси, который превратился в новое направление для винного туризма в Грузии. Болниси, который ранее назывался Катериненфельд, был основан швабскими семьями из Вюртемберга в 1819 году. В этом городе сохранилась немецкая архитектура, многие жилые дома были переоборудованы в гостиницы, рестораны и винные погреба. Примерно с апреля по октябрь в Дманисском археологическом заповеднике можно сходить на экскурсию по месту, где были обнаружены кости дманисских гоминидов Зезвы и Мзии.

© Фото: Jonathan Cardy/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Чем заняться в Болниси и Дманиси?

Остановиться на обед в чайном домике в Марнеули, городе с преимущественно азербайджанским населением, после посещения монумента, посвященного 30-летию Победы;

Увидеть крепость Колагири и руины крепости Чапала;

Посетить музей Болниси и прогуляться по улицам города;

Сходить на винную дегустацию и увидеть грузино-немецкий винный дом, открывшийся в 2023 году в старинном особняке;

Подняться к собору Болнисский Сиони V века - древнейшей в Грузии базилике;

Осмотреть археологические раскопки и музей в Дманиси.

Рустави - бывший советский моногород

Расстояние от Тбилиси: 30 км

Время в пути: 45 минут в одну сторону

Когда ехать: в любое время

Как добраться: маршрутка или автобус

© Фото: Mehman Ibragimov/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Почему стоит посетить Рустави?

Рустави - промышленный город, построенный к югу от Тбилиси. Однодневная поездка в Рустави понравится любителям бруталистской архитектуры и истории советского периода. В Рустави остались все атрибуты этого времени: монолитные многоквартирные дома, мозаики, мемориалы и все еще действующий металлургический завод. Поскольку Рустави - это четвертый по численности населения город в Грузии, здесь также есть хорошие кафе, парки, музеи и крепость IV века н.э. Между Тбилиси и Рустави ходят маршрутки и автобусы в течение всего дня с автовокзалов города. Стоимость проезда составляет 2,5 лари (75 рублей). На такси до Рустави из центра Тбилиси поездка будет стоить примерно 50 лари (1500 рублей).

Чем заняться в Рустави?

Увидеть микрорайоны Нового Рустави с бруталистскими многоэтажками;

Заглянуть в вестибюль гостиницы "Рустави";

Полюбоваться на архитектуру старого города;

Остановиться у металлургического завода;

Посетить исторический музей;

Встретить закат у руин крепости Рустави.