Как посетить лес Сабадури - место для прогулок рядом с Тбилиси в любой сезон

Лес Сабадури находится менее чем в часе езды от Тбилиси, поэтому это отличный вариант для однодневной поездки на природу из столицы. Расскажем, где находится лес Сабадури, как до него добраться и что посмотреть в лесу и окрестностях.

Лесные пейзажи Сабадури резко меняются в зависимости от времени года. Летом здесь все зеленое, осенью лес порадует яркими красками, но самые волшебные виды здесь зимой. Во время однодневной поездки в лес Сабадури кроме прогулок наедине с природой можно посетить медвежий питомник, увидеть мозаики и продолжить путешествие по Военно-Грузинской дороге.

Где находится лес Сабадури?

Лес Сабадури расположен в регионе Мцхета-Мтианети, примерно в 45 километрах к северо-востоку от центра Тбилиси (ехать примерно час на машине). Этот участок леса огибает шоссе Тбилиси-Тианети, соединяющее столицу с поселком городского типа Тианети. Лес находится на территории Тбилисского национального парка - старейшего нацпарка Грузии, основанного в 1973 году.

Лес простирается вдоль обеих сторон шоссе, примерно между деревнями Мамкода и Гулелеби, причем самый фотогеничный лесной участок лежит между Цхваричамией и коттеджем для отдыха Tree Tops. Шоссе проходит по Сагурамскому хребту в предгорьях Большого Кавказа, самая высокая точка леса лежит на высоте 1300 метров над уровнем моря.

Когда ехать в лес Сабадури?

Зимой в лесу Сабадури можно увидеть поистине сказочные пейзажи с заснеженными деревьями. Сабадури - это одно из лучших мест, где недалеко от Тбилиси можно гарантированно увидеть снег. За снежными пейзажами сюда стоит ехать в январе, феврале и начале марта.Однако Сабадури прекрасен в любое время года.

Второй по популярности сезон - это осень, когда дубы, буки и другие деревья одеваются в теплые желто-оранжево-красные оттенки. Сабадури находится выше Тбилиси, поэтому осень здесь наступает немного раньше, поэтому любоваться на листья стоит ехать в октябре.

Как добраться в лес Сабадури из Тбилиси?

Хотя до деревень около леса ходят маршрутки с автовокзала Дидубе, сюда лучше приезжать на машине, найти место для парковки, а затем отправляться на прогулку. Поэтому стоит воспользоваться либо собственным, либо арендованным автомобилем. К тому же наличие собственного транспорта также позволит увидеть другие достопримечательности в этом районе.

После посещения Сабадури можно выехать на Военно-Грузинскую дорогу через Сагурамо и продолжить путь в Степанцминду. В одну поездку с лесом можно объединить посещение трех самых впечатляющих мест на Военно-Грузинской дороге - крепость Ананури, Жинвальское водохранилище и Арку дружбы. А можно совместить с посещением Мцхеты или памятником "Летопись Грузии".

Что посмотреть в лесу Сабадури и окрестностях?

На территории леса Сабадури ограничена инфраструктура. Единственный туалет находится в кафе "Небула" в деревне Цхваричамия, также это единственное место у леса, где можно поесть или выпить кофе с десертом. В лесу есть несколько мест для пикника со столами и сиденьями, а также специально отведенные места для барбекю. Нужно помнить, что это национальный парк, поэтому здесь необходимо соблюдать правила разжигания костров и увозить с собой мусор.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Цхваричамии есть питомник для животных, он расположен у шоссе прямо перед въездом в Сабадури. Медвежий приют был основан в 2010 году, здесь содержится более сотни спасенных животных, в том числе бурые медведи, волки, коровы и собаки. Их лечат и при возможности выпускают в дикую среду. Питомник открыт для посещения каждый день с 11 утра до 19:00. Вход в приют свободный, приветствуются пожертвования. Посетители могут прогуляться по территории и понаблюдать за животными. Медведей можно кормить фруктами овощами, привезенными с собой. Особенно им нравится морковь и яблоки. В центре также продаются небольшие пакеты с овощами по цене 5 лари (принимаются только наличные деньги).

В Сабадури нет четко обозначенных пешеходных троп, но в другом участке национального парка, ближе к Тбилиси, есть маршруты для катания на горных велосипедах и пешеходная тропа к монастырю Мамкода.

В советские времена рядом с Тианетским шоссе находился пионерский лагерь "Цискари". Сейчас он заброшен, но здесь до сих пор можно увидеть советские мозаики. В том числе у автобусной остановки "Цискари", которая когда-то обозначала вход в пионерский лагерь, на ее мозаиках изображены дети в пионерских галстуках. Недалеко от остановки, ниже по шоссе есть бывший дом культуры. Вдоль шоссе встречаются и другие декоративные панно.