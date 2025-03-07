Гражданин Узбекистана пытался въехать в Россию как багаж

Уголовное дело было открыто и расследовано в отношении гражданина Узбекистана, которому ранее запретили въезд в РФ, но который нарушил запрет, спрятавшись на багажной полке поезда.

Мужчину, гражданина Узбекистана, будут судить за пересечение границы с Россией: некоторое время назад он был лишен права въезда в РФ, решился нарушить запрет и попался. Детали дела рассказали в пресс-службе Соль-Илецкого райсуда (Оренбургская область), где оно будет слушаться в скором времени.

Обвиняемый попробовал попасть в Россию на поезде с пассажирами, который направлялся из Ташкента в Москву. На границе Казахстана и России состав подвергся осмотру пограничников. Стремясь спрятаться от них, иностранец-нарушитель забрался на багажную полку, но был замечен и задержан.

Сейчас решается, будет ли дело принято к производству.

Напомним, Соль-Илецкий район на юге граничит с Казахстаном.