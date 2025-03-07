Вестник Кавказа

Гражданин Узбекистана пытался въехать в Россию как багаж

Чай в купе
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Уголовное дело было открыто и расследовано в отношении гражданина Узбекистана, которому ранее запретили въезд в РФ, но который нарушил запрет, спрятавшись на багажной полке поезда.

Мужчину, гражданина Узбекистана, будут судить за пересечение границы с Россией: некоторое время назад он был лишен права въезда в РФ, решился нарушить запрет и попался. Детали дела рассказали в пресс-службе Соль-Илецкого райсуда (Оренбургская область), где оно будет слушаться в скором времени.

Обвиняемый попробовал попасть в Россию на поезде с пассажирами, который направлялся из Ташкента в Москву. На границе Казахстана и России состав подвергся осмотру пограничников. Стремясь спрятаться от них, иностранец-нарушитель забрался на багажную полку, но был замечен и задержан.

Сейчас решается, будет ли дело принято к производству.

Напомним, Соль-Илецкий район на юге граничит с Казахстаном.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
795 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Вячеслав Володин встретился с председателем Сената Узбекистана

Вячеслав Володин встретился с председателем Сената Узбекистана

Глухонемой пешеход попал под поезд в Узбекистане

Глухонемой пешеход попал под поезд в Узбекистане

&quot;Азиатский шенген&quot; могут запустить страны Центральной Азии

"Азиатский шенген" могут запустить страны Центральной Азии

Узбекистан и Франция стали стратегическими партнерами

Узбекистан и Франция стали стратегическими партнерами

В Узбекистане зарегистрировали землетрясение

В Узбекистане зарегистрировали землетрясение

Самые красивые места Узбекистана: что посмотреть в Бухаре, Хиве и Самарканде

Самые красивые места Узбекистана: что посмотреть в Бухаре, Хиве и Самарканде

Узбекистан получит 40 мини-ГЭС из Удмуртии

Узбекистан получит 40 мини-ГЭС из Удмуртии

Взрыв на химзаводе в Узбекистане: есть жертвы

Взрыв на химзаводе в Узбекистане: есть жертвы

Шавкат Мирзиеев летит во Францию

Шавкат Мирзиеев летит во Францию

В Ташкенте горел торговый центр

В Ташкенте горел торговый центр

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы