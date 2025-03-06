Глухонемой пешеход попал под поезд в Узбекистане

В Узбекистане поезд сбил пешехода. Глухонемой мужчина госпитализирован в Андижане и находится в коме. Ему провели операцию.
На железной дороге в Андижане произошел несчастный случай - поезд сбил 26-летнего мужчина.
Инцидент случился утром 13 марта, глухонемой пешеход получил множественные травмы, включая перелом, рваную рану головы, тяжелую черепно-мозговую травму. Сейчас пациент находится в коме.
Мужчина был госпитализирован в Республиканский центр экстренной медицинской помощи, врачи спасли его жизнь, проведя срочную операцию.
Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, динамика положительная.