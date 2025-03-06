Вестник Кавказа

Глухонемой пешеход попал под поезд в Узбекистане

Глухонемой пешеход попал под поезд в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане поезд сбил пешехода. Глухонемой мужчина госпитализирован в Андижане и находится в коме. Ему провели операцию.

На железной дороге в Андижане произошел несчастный случай - поезд сбил 26-летнего мужчина.

Инцидент случился утром 13 марта, глухонемой пешеход получил множественные травмы, включая перелом, рваную рану головы, тяжелую черепно-мозговую травму. Сейчас пациент находится в коме.

Мужчина был госпитализирован в Республиканский центр экстренной медицинской помощи, врачи спасли его жизнь, проведя срочную операцию.

Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, динамика положительная.

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