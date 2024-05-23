Табун лошадей остановил поезд в Атырауской области Казахстана

В Атырауской области Казахстана движение поездов было остановлено из-за лошадей, которые вышли на железнодорожное полотно.
В Атырауской области Казахстана движение поездов было временно остановлено из-за лошадей, которые вышли на железнодорожное полотно, передали в пресс-службе "Казахстанских железных дорог".
Сообщается, что машинист был вынужден остановить состав на участке Сагиз-Макат. Бесстрашные животные, не обращая внимание на поезд, спокойно пересекали рельсы. Машинисту пришлось применить экстренное торможение.
К месту лошадиной "диверсии" прибыли железнодорожные рабочие, которые отогнали табун от путей. Поезд снова отправился в путь.
В результате инцидента движение поездов на участке было нарушено, некоторые прибыли с задержкой.