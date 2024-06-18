Вестник Кавказа

Ботулизм в России - умер еще один пациент

Ботулизм в России - умер еще один пациент
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Второй случай смерти пациента с ботулизмом зарегистрирован в России. Спасти не удалось мужчину, госпитализированного в Нижегородской области.

Пациент с ботулизмом умер в Нижегородской области, об этом сообщает региональный минздрав.

"28 июня был констатирован летальный исход у пациента, который был госпитализирован с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. Смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной"

– пресс-служба минздрава Нижегородской области

Пациент скончался в больнице. На лечении в Нижнем Новгороде остаются несколько человек с диагнозом ботулизм.

Ранее от ботулизма умер молодой человек в Костромской области, он заразился, находясь на отдыхе в Нижнем Новгороде, и не сразу обратился к врачам.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
850 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ботулизм в России - на лечении остаются 70 человек

Ботулизм в России - на лечении остаются 70 человек

Общепит Ингушетии будут проверять на ботулизм

Общепит Ингушетии будут проверять на ботулизм

Ботулизм вскоре перестанет быть приговором

Ботулизм вскоре перестанет быть приговором

Ботулизм в России - к ИВЛ подключены 44 пациента

Ботулизм в России - к ИВЛ подключены 44 пациента

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы