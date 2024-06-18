Ботулизм в России - умер еще один пациент

Второй случай смерти пациента с ботулизмом зарегистрирован в России. Спасти не удалось мужчину, госпитализированного в Нижегородской области.

Пациент с ботулизмом умер в Нижегородской области, об этом сообщает региональный минздрав.

"28 июня был констатирован летальный исход у пациента, который был госпитализирован с признаками ботулизма 17 июня в крайне тяжелом состоянии. Смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной"

– пресс-служба минздрава Нижегородской области

Пациент скончался в больнице. На лечении в Нижнем Новгороде остаются несколько человек с диагнозом ботулизм.

Ранее от ботулизма умер молодой человек в Костромской области, он заразился, находясь на отдыхе в Нижнем Новгороде, и не сразу обратился к врачам.