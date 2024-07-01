На Дону одновременно горят 10 домов

Одновременно 10 домов воспламенились в Ростовской области. Пострадавших нет, причины возгорания пока не называются.

В Ростовской области пожар охватил 10 частных жилых домов в поселке Золотой Колос. На данный момент площадь возгорания пока остается неизвестной, но к счастью, по предварительной информации, пострадавших нет.

«Ростовская область, Аксайский район, поселок Золотой Колос, ул. Степная, 16. Поступила информация о возгорании 10 частных деревянных домов. К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России»

– пресс-служба МЧС РФ.

По данным местного спасательного ведомства, для тушения пожара было задействовано 45 человек и 13 единиц специализированной пожарной техники. Отмечается, что пожарные делают все возможное для скорейшей ликвидации возгорания.