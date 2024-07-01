Ильхам Алиев открыл в Шуше мечеть Ашагы Говхар Ага

Сегодня в городе Шуша состоялось открытие мечети Ашагы Говхар Ага, участие в церемонии принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Мечеть была восстановлена после вандализма, которому подвергалась в ходе многолетней оккупации.
Реставрационные работы проводились Фондом Гейдара Алиева при поддержке PASHA Holding. Участие в восстановлении знаковой мечети принимали иностранные специалисты - из Турции, Австрии, Италии, Латвии. Реставраторы закрепили на внутренней поверхности сводов фрагменты исторических узоров, восстановили кровлю и напольное покрытие, отремонтировали медресе, отреставрировали минареты мечети.
Мечеть Ашагы Говхар Ага – одна из двух Джума-мечетей в Шуше. Она была построена в XIX веке по проекту Кербалаи Сафихана Карабаги, она считается первой из мечетей, построенных в Шуше дочерью Ибрагим-хана Говхар Агой.