Вестник Кавказа

Ильхам Алиев открыл в Шуше мечеть Ашагы Говхар Ага

Ильхам Алиев открыл в Шуше мечеть Ашагы Говхар Ага
© Фото: Азертадж
Президент Азербайджана в Шуше открыл сегодня восстановленную мечеть Ашагы Говхар Ага. Культовое сооружение серьезно пострадало в годы оккупации.

Сегодня в городе Шуша состоялось открытие мечети Ашагы Говхар Ага, участие в церемонии принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Мечеть была восстановлена после вандализма, которому подвергалась в ходе многолетней оккупации.

Реставрационные работы проводились Фондом Гейдара Алиева при поддержке PASHA Holding. Участие в восстановлении знаковой мечети принимали иностранные специалисты - из Турции, Австрии, Италии, Латвии. Реставраторы закрепили на внутренней поверхности сводов фрагменты исторических узоров, восстановили кровлю и напольное покрытие, отремонтировали медресе, отреставрировали минареты мечети.

Мечеть Ашагы Говхар Ага – одна из двух Джума-мечетей в Шуше. Она была построена в XIX веке по проекту Кербалаи Сафихана Карабаги, она считается первой из мечетей, построенных в Шуше дочерью Ибрагим-хана Говхар Агой.

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