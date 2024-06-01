Организация тюркских государств соберется в Шуше

Организация тюркских государств обнародовала программу предстоящего саммита в Шуше. В нем должны принять участие лидеры всех пяти стран-членов ОТГ.

На сайте Организации тюркских государств появилась программа неофициального саммита ОТГ, который примет 6 июля Шуша.

Ожидается, что во встрече будут участвовать лидеры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Ее также посетят генсек ОТГ и наблюдатели от стран-членов.

"Саммит на тему "Построение устойчивого будущего посредством транспортных связей и климатических действий" послужит платформой для обсуждения на высоком уровне ключевых вопросов и повестки дня организации"

– пресс-служба организации

По итогам саммита планируется подписание Карабахской декларации и ряда других документов.