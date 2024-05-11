Шуша принимает заседание министров образования ОТГ

Главы Минобразования стран Организации тюркских государств собрались сегодня в городе Шуша в Азербайджане. Министры проводят заседание и двусторонние встречи, обсуждая актуальные вопросы.

VIII заседание министров образования Организации тюркских государств и VII заседание Научного совета Тюркской академии проводятся 1 июня в Шуше в Азербайджане.

Выступая на встрече министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев отметил, что основой устойчивого и здорового сотрудничества между тюркоязычными государствами является молодежь. Обмен учащимися общеобразовательных учреждений в рамках ОТГ создает условия для того, чтобы молодое поколение знакомилось с общей историей, культурой и традициями школ других стран.

Отношения сотрудничества между странами-членами ОТГ успешно развиваются, при поддержке стран Организации в Азербайджане не освобожденных территориях были построены образовательные учреждения, продолжил министр.

В Шуше сегодня делегации стран ОТГ обсудят повестку дня и проведут ряд двусторонних встреч.

Отметим, что мероприятия, посвященные образованию, проходят в Международный день защиты детей.