Шуша принимает заседание министров образования ОТГ

VIII заседание министров образования Организации тюркских государств и VII заседание Научного совета Тюркской академии проводятся 1 июня в Шуше в Азербайджане.
Выступая на встрече министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев отметил, что основой устойчивого и здорового сотрудничества между тюркоязычными государствами является молодежь. Обмен учащимися общеобразовательных учреждений в рамках ОТГ создает условия для того, чтобы молодое поколение знакомилось с общей историей, культурой и традициями школ других стран.
Отношения сотрудничества между странами-членами ОТГ успешно развиваются, при поддержке стран Организации в Азербайджане не освобожденных территориях были построены образовательные учреждения, продолжил министр.
В Шуше сегодня делегации стран ОТГ обсудят повестку дня и проведут ряд двусторонних встреч.
Отметим, что мероприятия, посвященные образованию, проходят в Международный день защиты детей.