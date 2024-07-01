В Левашинском районе Дагестана сегодня снова произошло массовое отравление, причем почти половина пострадавших – дети, причиной происшествия называют качество еды в одном из кафе, сейчас дело расследуют правоохранители.

В Дагестане новое массовое отравление – на этот раз в одном из кафе крупного селения Леваши, речь идет о его 16 посетителях, семеро из которых – дети, сообщает СУ СКР по Дагестану.

"Сегодня за медицинской помощью в Левашинскую районную больницу обратились 16 человек, употреблявших пищу во время торжественного мероприятия в одном из банкетных залов в селе Леваши. Обратившимся оказана медицинская помощь, поставлен предварительный диагноз "пищевое отравление", 12 человек госпитализированы, из них 7 детей"

- СКР по Дагестану

О состоянии госпитализированных не сообщается. Правоохранители проводят расследование по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс".