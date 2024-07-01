В Дербенте после отравления выписаны 11 детей

Все дети, поступившие в больницу Дербента с признаками отравления, выписаны. Подростки прибыли в Дагестан на соревнования из соседних республик.

В Дербенте поправились все дети, ранее госпитализированные с отравлением.

Всего признаки отравления были выявлены в среду у 11 детей, на утро пятницы в больнице оставались трое.

"Врачи выписали оставшихся троих детей после отравления в Дербенте"

– Минздрав региона

Известно, что дети прибыли в Дагестан на соревнования, основная часть пострадавших - юные спортсмены из Ингушетии, двое отравившихся приехали в Дербент из Северной Осетии. В больницу все дети были направлены из Дербентского кадетского корпуса.

"В вирусологическую лабораторию Роспотребнадзора направлены пробы от заболевших и работников пищеблока"

– Роспотребнадзор

Чем именно отравились дети еще предстоит выяснить, врачи поставили им диагноз пищевая токсикоинфекция легкой формы.