Вестник Кавказа

В Дербенте после отравления выписаны 11 детей

В Дербенте после отравления выписаны 11 детей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Все дети, поступившие в больницу Дербента с признаками отравления, выписаны. Подростки прибыли в Дагестан на соревнования из соседних республик.

В Дербенте поправились все дети, ранее госпитализированные с отравлением.

Всего признаки отравления были выявлены в среду у 11 детей, на утро пятницы в больнице оставались трое.

"Врачи выписали оставшихся троих детей после отравления в Дербенте"

– Минздрав региона

Известно, что дети прибыли в Дагестан на соревнования, основная часть пострадавших - юные спортсмены из Ингушетии, двое отравившихся приехали в Дербент из Северной Осетии. В больницу все дети были направлены из Дербентского кадетского корпуса.

"В вирусологическую лабораторию Роспотребнадзора направлены пробы от заболевших и работников пищеблока"

– Роспотребнадзор

Чем именно отравились дети еще предстоит выяснить, врачи поставили им диагноз пищевая токсикоинфекция легкой формы.

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