В Дербенте после отравления выписаны 11 детей

Все дети, поступившие в больницу Дербента с признаками отравления, выписаны. Подростки прибыли в Дагестан на соревнования из соседних республик.
В Дербенте поправились все дети, ранее госпитализированные с отравлением.
Всего признаки отравления были выявлены в среду у 11 детей, на утро пятницы в больнице оставались трое.
"Врачи выписали оставшихся троих детей после отравления в Дербенте"
– Минздрав региона
Известно, что дети прибыли в Дагестан на соревнования, основная часть пострадавших - юные спортсмены из Ингушетии, двое отравившихся приехали в Дербент из Северной Осетии. В больницу все дети были направлены из Дербентского кадетского корпуса.
"В вирусологическую лабораторию Роспотребнадзора направлены пробы от заболевших и работников пищеблока"
– Роспотребнадзор
Чем именно отравились дети еще предстоит выяснить, врачи поставили им диагноз пищевая токсикоинфекция легкой формы.