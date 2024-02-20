Ильхам Алиев совершает визит в Карабах

Президент Азербайджана сегодня находится в Карабахе, он побывал в Ходжалинском аэропорту, открыл отели в Ханкенди и рекреационный комплекс в Шуше, а также посетил Карабахский университет. Вскоре в городе Шуша стартует неформальный саммит ОТГ.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился в Карабахский экономический район, в рамках поездки в Карабах он посетил ряд городов и объектов.

Утром в пятницу Ильхам Алиев побывал в Ходжалинском аэропорту, который планируется восстановить. Затем азербайджанский лидер направился в Ханкенди, где он ознакомился с ходом работ в Карабахском университете и заложил фундамент Ханкендинского Конгресс-центра. Также в городе Ханкенди Ильхам Алиев сегодня принял участие в церемонии открытия двух отелей - после капитального ремонта и реставрационных работ были открыты отели "Карабах" и Palace.

После визита в Ханкенди президент Азербайджана отправился в город Шуша, где принял участие в торжественной церемонии открытия рекреационного комплекса "Иса Булагы" и открыл комплекс водоочистных сооружений и побывал в открывшейся после реставрации мечети Ашагы Говхар Ага.

Отметим, что в Шуше 5-6 июля будет проходить неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), на который прибудут лидеры стран объединения.