Шуша примет неформальный саммит ОТГ

Неформальный саммит ОТГ пройдет летом в городе Шуша, рассказал азербайджанский президент.
Такое заявление он сделал на встрече с турецким лидером в Анкаре.
Ильхам Алиев назвал и примерные сроки: по его словам, саммит ОТГ в Шуше состоится в июле.
"Объединение тюркского мира поспособствует усилению каждого члена Организации тюркских государств"
– Ильхам Алиев
Напомним, в прошлом году саммит ОТГ состоялся в столице Казахстана в Астане. Тогда было предложено, в частности, ввести алфавит, который был бы общим для всех тюркских государств. Саммит ОТГ 2024 примет столица Киргизии Бишкек.
Визит Ильхама Алиева в Турцию стал первым зарубежным визитом, который глава государства совершил после победы на внеочередных выборах. Сам президент также обратил на этот факт внимание, отметив, что это уже стало традицией.
Кто входит в Организацию тюркских государств?
В состав ОТГ входят пять стран, расположенных:
- в Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Киргизия);
- на Кавказе (Азербайджан);
- в Передней Азии и частично в Европе (Турция).
- Статусом наблюдателей обладают Туркменистан и Венгрия. Привлекаются к работе ОТГ и представители не признанного Северного Кипра.