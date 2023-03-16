Шуша примет неформальный саммит ОТГ

Организация тюркских государств в 2024 году проведет саммит в Шуше. Неформальное мероприятие анонсировал президент Азербайджана на переговорах с турецким коллегой.

Неформальный саммит ОТГ пройдет летом в городе Шуша, рассказал азербайджанский президент.

Такое заявление он сделал на встрече с турецким лидером в Анкаре.

Ильхам Алиев назвал и примерные сроки: по его словам, саммит ОТГ в Шуше состоится в июле.

"Объединение тюркского мира поспособствует усилению каждого члена Организации тюркских государств"

– Ильхам Алиев

Напомним, в прошлом году саммит ОТГ состоялся в столице Казахстана в Астане. Тогда было предложено, в частности, ввести алфавит, который был бы общим для всех тюркских государств. Саммит ОТГ 2024 примет столица Киргизии Бишкек.

Визит Ильхама Алиева в Турцию стал первым зарубежным визитом, который глава государства совершил после победы на внеочередных выборах. Сам президент также обратил на этот факт внимание, отметив, что это уже стало традицией.

Кто входит в Организацию тюркских государств?

В состав ОТГ входят пять стран, расположенных:

в Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Киргизия);

на Кавказе (Азербайджан);

в Передней Азии и частично в Европе (Турция).

Статусом наблюдателей обладают Туркменистан и Венгрия. Привлекаются к работе ОТГ и представители не признанного Северного Кипра.