Вестник Кавказа

Смертельная авария с автобусом произошла в Армении

скорая помощь в Армении
© Фото: соцсети Минздрава Армении
На севере Армении сегодня столкнулись автобус и иномарка. В аварии пострадали люди, находившиеся в легковом автомобиле.

В субботу, 6 июля, на севере Армении произошло ДТП с участием автобуса, в котором погибли несколько человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария случилась на дороге, ведущей из Спитака в Гюмри.

Согласно предварительным данным, в ДТП столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль Opel.

В результате происшествия погибла 28-летняя пассажирка легковой машины. Еще трех пассажиров, включая одного ребенка, доставили в больницу.

По данному факту заведено уголовное дело.

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