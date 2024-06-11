Сириус готовится к Большому летнему музыкальному фестивалю

В следующую субботу, 13 июля, в краснодарской федеральной территории "Сириус" стартует Большой летний музыкальный фестиваль, который продлится до конца августа. На нем соберутся мастера классической музыки из ряда стран.

Ровно за неделю до старта в федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае началась подготовка к Большому музыкальному фестивалю, который пройдет с 13 июля по 25 августа с участием известных исполнителей классической музыки, рассказали в пресс-службе фонда "Талант и успех".

"В "Сириусе" открывается Большой летний музыкальный фестиваль. Самое крупное музыкальное событие федеральной территории пройдет в период с 13 июля по 25 августа. Традиционно, в программе фестиваля – концерты артистов первой величины: всемирно известных музыкантов, вокалистов, дирижеров, артистов балета, ведущих симфонических и камерных коллективов страны"

- пресс-служба фонда

Сейчас специалисты собирают элементы сцен и устанавливают на них аппаратуру и технические элементы, передает РИА Новости.

Откроет фестиваль руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, а в первые два дня на нем будут звучать сразу две программы – симфонический гала-концерт и опера Рахманинова "Алеко".

На пяти фестивальных сценах помимо оркестра Маринки выступят Сергей Ролдугин, Светлана Захарова, Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Дмитрий Корчак, Елена Стихина, Ильдар Абдразаков, Ольга Перетятько. Будут и зарубежные гости – в том числе аргентинский пианист Мигель Шебба, всемирно известный немецкий исполнитель Юстус Франтц, китайские музыканты, которые познакомят публику с китайскими инструментами и национальной музыкой.