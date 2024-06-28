Северный Кавказ раскалится до +43 градусов

Столбики термометров на Северном Кавказе будут штурмовать отметку в +40 градусов. В этой связи медики и спасатели рекомендуют не пренебрегать правилами безопасности в жару: пить больше воды, не покидать помещений днем, а также пользоваться солнцезащитными кремами.

Синоптики предупреждают о том, что в республики Северного Кавказа придет экстремальная жара – столбики термометров будут превышать 40 градусов.

«Жара до 43 градусов ожидается в регионах Северного Кавказа в ближайшие дни. Сильная жара 5-6 июля ожидается в Дагестане (42-43 градуса), 5-7 июля - в Ставропольском крае, Ингушетии, Чеченской Республике (до 40 градусов), в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии (до 38 градусов)»

– Гидрометцентр

В этой связи медики напоминают элементарные правила выживания в жару. Прежде всего – это обильное питье. Подвешивание водного баланса организма становится особенно актуальным в условиях повышенных температур, когда организм теряет очень много влаги. В этой связи рекомендуется употреблять около двух литров жидкости в день.

Также важно избегать длительного пребывания на улице особенно в пик жары, который приходится на 11-16 часов. Если все же пришлось покинут помещение, стоит защитить голову и открытые участки тела.

Для поддержания комфортной температуры в помещении используйте кондиционеры и вентиляторы. Также рекомендуется закрывать шторы или жалюзи в периоды активного солнца.