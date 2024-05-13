"Аэрофлот" уплотняет рейсы из Москвы из-за непогоды

Сегодня "Аэрофлот" совершит из Москвы на один рейс меньше в Самару и в Калининград - компания объединила запланированные на день рейсы и изменила время вылета. Причиной называется непогода в Москве.

Один рейс вместо двух выполнит сегодня компания "Аэрофлот" из Москвы в Самару и Калининград. Для этого на рейсы поставят широкофизюляжные лайнеры.

"Ввиду неблагоприятных погодных условий было принято решение о корректировке следующих рейсов на 5 июля. Рейс SU1212/1213 Москва – Самара – Москва объединен с рейсом SU1214/1215. Рейс SU1024/1025 Москва – Калининград – Москва объединен с рейсом SU1012/1013"

– перевозчик

Пассажиры будут заранее проинформированы о новом времени вылета.

Отметим, на прошлой неделе в СМИ появились сообщения о задержке и объединении авиарейсов "Аэрофлота" в выходные дни из-за нехватки персонала. В компании опровергли эту информацию, заверив, что пилотов и бортпроводников достаточно "для выполнения производственной программы", и подтвердили введение практики объединения рейсов.

"В пиковые периоды интенсивного летнего расписания, которые, как правило, приходятся на выходные дни, небольшая часть рейсов объединялась и выполнялась на широкофюзеляжном флоте в связи с перераспределением провозных емкостей"

– пресс-служба компании