На рейсах из Еревана в Кишинев запретили провозить более $3 тыс

Авиакомпания Flyone ужесточила правила для пассажиров авиарейсов из Еревана. В частности, без декларации провозить разрешено только $3 тыс.
Молдавский перевозчик Flyone ввел новые правила для пассажиров на авиарейсах из Еревана в Кишинев.
Сообщается, что пассажиров международных рейсов с вылетом из Ереван ждут дополнительные проверки, поэтому прибывать в аэропорт нужно минимум за четыре часа до предполагаемого вылета. Также вводится ограничение на провоз валюты без декларации.
«Компетентные лица проверят имеющиеся средства. Пассажиры, которые имеют наличные на сумму более $3 тыс и не могут обосновать происхождение денег, не смогут продолжить путешествие»
– Flyone