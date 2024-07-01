Вестник Кавказа

На рейсах из Еревана в Кишинев запретили провозить более $3 тыс

На рейсах из Еревана в Кишинев запретили провозить более $3 тыс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания Flyone ужесточила правила для пассажиров авиарейсов из Еревана. В частности, без декларации провозить разрешено только $3 тыс.

Молдавский перевозчик Flyone ввел новые правила для пассажиров на авиарейсах из Еревана в Кишинев.

Сообщается, что пассажиров международных рейсов с вылетом из Ереван ждут дополнительные проверки, поэтому прибывать в аэропорт нужно минимум за четыре часа до предполагаемого вылета. Также вводится ограничение на провоз валюты без декларации.

«Компетентные лица проверят имеющиеся средства. Пассажиры, которые имеют наличные на сумму более $3 тыс и не могут обосновать происхождение денег, не смогут продолжить путешествие»

– Flyone

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