Казахстан готов предложить Азербайджану и Армении платформу для переговоров

Астана рассчитывает на скорый мир между Баку и Ереваном, сообщил лидер Казахстана. Он заметил, что в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений видна положительная динамика.

Казахстан готов предоставить платформу для армяно-азербайджанских переговоров. Такое заявление сделал 6 июля в Шуше президент центральноазиатской страны.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что сейчас видны позитивные тенденции в процессе нормализации отношений двух стран Южного Кавказа.

"Казахстан готов предложить платформу для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Наблюдаются позитивные тенденции в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном…"

– лидер РК

Он также выразил надежду на то, что между Баку и Ереваном установится прочный мир.