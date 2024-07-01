Вестник Кавказа

Казахстан готов предложить Азербайджану и Армении платформу для переговоров

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Фото: сайт президента Казахстана
Астана рассчитывает на скорый мир между Баку и Ереваном, сообщил лидер Казахстана. Он заметил, что в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений видна положительная динамика.

Казахстан готов предоставить платформу для армяно-азербайджанских переговоров. Такое заявление сделал 6 июля в Шуше президент центральноазиатской страны.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что сейчас видны позитивные тенденции в процессе нормализации отношений двух стран Южного Кавказа.

"Казахстан готов предложить платформу для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Наблюдаются позитивные тенденции в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном…"

– лидер РК

Он также выразил надежду на то, что между Баку и Ереваном установится прочный мир.

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