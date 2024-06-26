В США заявили о возможности для достижения мира между Баку и Ереваном

Энтони Блинкен заявил, что сейчас есть возможность для достижения мира между Баку и Ереваном. Он добавил, что это выполнимо и соответствует интересам народов двух стран.

Штаты считают, что сегодня есть возможность для достижения мира между Азербайджаном и Арменией, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Он отметил, что реализация мирного соглашения создаст на Кавказе большие возможности для экономических связей и роста, а также налаживания контактов.

Госсекретарь добавил, что реализация договоренностей выполнима и в полной мере соответствует интересам народов Азербайджана, Армении и региона в целом.