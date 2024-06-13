Насосная станция взорвалась в Волгограде, есть жертвы

Два человека погибли в результате взрыва на насосной станции в Волгограде. На месте продолжаются спасательные работы. Возбуждено уголовное дело.

Жизни двух человек унесла трагедия, произошедшая в Волгограде. Здесь на насосной станции при сварочных работах прогремел взрыв. Здание не выдержало взрывной волны и обрушилось на рабочих. Известно, что под завалами есть люди. Спасатели проводят операцию по их поиску.

«В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены. Точное количество пострадавших устанавливается»

– пресс-служба СУ СК по региону.

Установлено, что ЧП произошло в результате нарушений при проведении сварочных работ. По факту продолжается расследование, устанавливаются виновники трагедии. Уже возбуждено уголовное дело.