Скончался один из пострадавших при взрыве на заправке в Армении

На прошлой неделе из-за взрыва на заправке в Армении получили различные травмы семь человек. Сегодня один из пострадавших погиб, врачи не сумели спасти его.

В четверг, 13 июня, умер один из пострадавших в результате взрыва, прогремевшего на газозаправке в Армении неделю назад. Об этом рассказали в Минздраве республики.

Мужчина находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии со дня взрыва, передает "Sputnik Армения".

"Еще один пострадавший по-прежнему находится в реанимации, его состояние тяжелое. Состояние здоровья остальных 4 пострадавших удовлетворительное"

– пресс-служба ведомства

Взрыв на заправке в Армении

Ровно неделю назад на заправке, которая находится на трассе Ереван-Севан, взорвались цистерны со сжиженным газом. После этого на месте происшествия вспыхнул пожар. В результате ЧП пострадали семь человек, состояние двух оценивалось как крайнее тяжелое.