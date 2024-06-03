Вестник Кавказа

В результате взрыва на заправке в Армении пострадали пять человек

Носилки в коридоре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Взрыв на заправке произошел неподалеку от Еревана. На месте происшествия вспыхнул пожар, ведутся работы по ликвидации пламени.

Во время взрыва, произошедшего в четверг вечером на газозаправочной станции в Армении, пострадали пять человек. Об этом рассказали в Минздраве республики.

ЧП случилось на трассе Ереван-Севан неподалеку от столицы страны.

Всех пострадавших отвезли в больницу, они находятся под наблюдением врачей.

В результате взрыва вспыхнул пожар, который пока никак не удается потушить. В настоящее время на месте работают десятки пожарных и сотрудников полиции.

По данным армянского МВД, взорвалась цистерна со сжиженным газом. 

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