В результате взрыва на заправке в Армении пострадали пять человек

Взрыв на заправке произошел неподалеку от Еревана. На месте происшествия вспыхнул пожар, ведутся работы по ликвидации пламени.

Во время взрыва, произошедшего в четверг вечером на газозаправочной станции в Армении, пострадали пять человек. Об этом рассказали в Минздраве республики.

ЧП случилось на трассе Ереван-Севан неподалеку от столицы страны.

Всех пострадавших отвезли в больницу, они находятся под наблюдением врачей.

В результате взрыва вспыхнул пожар, который пока никак не удается потушить. В настоящее время на месте работают десятки пожарных и сотрудников полиции.

По данным армянского МВД, взорвалась цистерна со сжиженным газом.