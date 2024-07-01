"Ираэро" продолжает задерживать рейсы в Турцию

Рейсы перевозчика "Ираэро" между Сочи и городами Турции задерживаются. В среду вылет был отложен на 15 часов, сегодня задержка составила 6 часов для одного рейса, другие по-прежнему ждут вылета.

Авиакомпания "Ираэро" задерживает рейсы на маршрутам Сочи-Анталья и Сочи-Стамбул. Сегодня пассажиры ждали вылета на турецкий курорт шесть часов.

Самолет из Сочи в Анталью вылетел в 11:17 вместо запланированных 05:00 5 июля. Задержка составила почти шесть часов. На четыре часа, согласно онлайн-табло, задерживается рейс из Сочи в Стамбул IO-5761 - с 11:30 его перенесли на 15:30. Также задерживается вечерний рейс в Стамбул перевозчика "Ираэро" - вместо 19:00 вылет обещается в 21:00.

Проблемы с вылетами в городами Турции наблюдались у "Ираэро" и ранее на этой неделе. Вылета в Стамбул и Анталью россияне ждали по 15-16 часов. Перевозчик объясняет проблемы целым комплексом причин, включая забастовку диспетчеров в Анталье, неисправные лайнеры, долгое обслуживание самолетов в воздушных гаванях.