Лейбористы победили на выборах в парламент Британии

На прошедших в Британии выборах в парламент победили лейбористы, оставив консерваторов далеко позади. Действующий премьер от консерваторов Риши Сунак уже признал поражение и поздравил соперника с победой.

Партия лейбористов одержала под руководством Кира Стармера победу на выборах в британский парламент. Несмотря на то, что подсчет голосов все еще идет, лейбористы получили 326 мест в Палате общин (всего 650 мест), догнать их консерваторам с 71 местом уже не получится. Таким образом, партия получила большинство, которое позволяет начать формирование нового правительства.

Действующий британский премьер уже поздравил соперника с победой и признал ответственность за поражение.

В свою очередь будущий глава правительства заявил о том, что не медленно приступит к улучшению дел в стране.

Также стоит отметить, что действующий премьер избрался в парламент Британии. Ранее в СМИ появлялась информация, о том, что этого может не произойти.