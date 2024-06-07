Вестник Кавказа

Лейбористы победили на выборах в парламент Британии

Лейбористы победили на выборах в парламент Британии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На прошедших в Британии выборах в парламент победили лейбористы, оставив консерваторов далеко позади. Действующий премьер от консерваторов Риши Сунак уже признал поражение и поздравил соперника с победой.

Партия лейбористов одержала под руководством Кира Стармера победу на выборах в британский парламент. Несмотря на то, что подсчет голосов все еще идет, лейбористы получили 326 мест в Палате общин (всего 650 мест), догнать их консерваторам с 71 местом уже не получится. Таким образом, партия получила большинство, которое позволяет начать формирование нового правительства.

Действующий британский премьер уже поздравил соперника с победой и признал ответственность за поражение.

В свою очередь будущий глава правительства заявил о том, что не медленно приступит к улучшению дел в стране.

Также стоит отметить, что действующий премьер избрался в парламент Британии. Ранее в СМИ появлялась информация, о том, что этого может не произойти.

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