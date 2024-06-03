Великобритания готова ввести санкции против Грузии

Власти Великобритании вслед за США готовятся ввести санкционные меры в отношении грузинских властей.
В скором времени Великобритания может присоединиться к инициативе властей США, которые ввели санкции против ряда чиновников Грузии.
Власти королевства рассматривают возможность подобных мер. Такую информацию озвучил лидер партии оппозиции республики "Стратегия Агмашенебели" и депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе после того, как он провел переговоры с главной МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.
Как сообщил грузинский чиновник, на двусторонней встрече обсуждалась ситуация в республике и парламентские выборы, которые состоятся осенью этого года.
По его словам, к этому событию будут прикованы все взгляды.
"Абсолютно все смотрят на выборы 26 октября в Грузии как на геополитический выбор"
- Георгий Вашадзе