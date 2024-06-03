Вестник Кавказа

Великобритания готова ввести санкции против Грузии

Великобритания готова ввести санкции против Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Великобритании вслед за США готовятся ввести санкционные меры в отношении грузинских властей.

В скором времени Великобритания может присоединиться к инициативе властей США, которые ввели санкции против ряда чиновников Грузии.

Власти королевства рассматривают возможность подобных мер. Такую информацию озвучил лидер партии оппозиции республики "Стратегия Агмашенебели" и депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе после того, как он провел переговоры с главной МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Как сообщил грузинский чиновник, на двусторонней встрече обсуждалась ситуация в республике и парламентские выборы, которые состоятся осенью этого года.

По его словам, к этому событию будут прикованы все взгляды.

"Абсолютно все смотрят на выборы 26 октября в Грузии как на геополитический выбор"

 - Георгий Вашадзе

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