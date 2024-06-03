Парламент Грузии назвал санкции США несерьезными

Глава грузинского парламента высказался об ограничениях, которые ввели власти США в отношении десятков граждан страны.

Санкции США в отношении граждан Грузии несерьезные. Такое заявление сделал председатель парламента республики Шалва Папуашвили.

Он подчеркнул, что страна всегда относилась к американской стороне с дружбой, но в итоге получила санкционные ограничения для десятков граждан. При этом, Папуашвили подчеркнул, что власти Грузии не знают кто вошел в этот список.

"И угроза, и заявление по поводу визовых ограничений были несерьезными, вчера мы услышали, что два десятка грузин попали под санкции, и даже не знаем, кто эти люди. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что грузинский народ на протяжении 30 лет не проявлял ничего, кроме дружбы к Америке, американскому народу и американскому правительству. Жаль, что в ответ на эту дружбу мы получаем такие несерьезные заявления или решения"

– Шалва Папуашвили

Чиновник также заявил, что оппозиционные силы Грузии идут на поводу у третьих стран, но все изменится после выбор в парламент, которые пройдут осенью этого года.

Он также добавил, что у оппозиции нет ничего общего с республикой.

"В оппозиции есть люди, которые могут полностью все изменить за одно поднятие брови чужой страной. Поэтому, конечно, 26 октября население Грузии окончательно "введет санкции" в отношении этой вероломной оппозиции, которая не имеет никакого отношения к Грузии"

– Шалва Папуашвили

Накануне стало известно, что власти США ввели санкции в отношении ряда грузинских чиновников и их семей после того, как в республике ступил в силу закон об иноагентах.