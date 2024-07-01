Пассажирский автобус угодил в цепное ДТП в Стамбуле

Несколько человек получили травмы в результате цепного ДТП в Стамбуле. Им оказана медпомощь. По факту проводится проверка.

Восемь человек пострадали в результате крупной автоаварии в Стамбуле. По данным местных правоохранителей, автобус врезался во впередиидущий грузовик, который от удара сменил траекторию движения и протаранил 2 легковушки.

«Туристический автобус с украинскими номерами, двигавшийся по автомагистрали TEM в направлении Анкары, врезался в грузовик с номерами 34 DP 7798, ехавший перед ним»

– телеканал NTV

На месте работают полицейские. По факту проводится проверка: устанавливается степень вины участников ДТП.