Вестник Кавказа

Пассажирский автобус угодил в цепное ДТП в Стамбуле

Пассажирский автобус угодил в цепное ДТП в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько человек получили травмы в результате цепного ДТП в Стамбуле. Им оказана медпомощь. По факту проводится проверка.

Восемь человек пострадали в результате крупной автоаварии в Стамбуле. По данным местных правоохранителей, автобус врезался во впередиидущий грузовик, который от удара сменил траекторию движения и протаранил 2 легковушки.

 «Туристический автобус с украинскими номерами, двигавшийся по автомагистрали TEM в направлении Анкары, врезался в грузовик с номерами 34 DP 7798, ехавший перед ним»

 – телеканал NTV

На месте работают полицейские. По факту проводится проверка:  устанавливается степень вины участников ДТП.

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