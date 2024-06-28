Анапа полюбилась российским туристам

Для отдыха на Черноморском побережье Кубани отечественные туристы все чаще выбирают пляжи Анапы – это и намного дешевле, и инфраструктура города-курорта значительно изменилась в лучшую сторону.

Спрос на отдых в Анапе у туроператоров этим летом вырос на 15-25%, что заметно больше, чем на других курортах Краснодарского края, включая наиболее популярный Сочи, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туркомпаний.

"Турпоток на север Краснодарского края растет быстрее, чем на юг региона. Анапа в лидерах спроса с приростом 20-25%, здесь востребованы отели любой категории. На втором месте Геленджик с 18% прироста. А вот Сочи вырос у нас всего на 5%, думаю, и в целом по рынку картина та же"

- генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин

Чаще всего в Анапу и Геленджик туристы добираются на личных автомобилях, что обходится их бюджету дешевле, поскольку цены на авиабилеты из Москвы в Сочи перевалили за 30 тыс рублей на человека, а железнодорожных билетов просто нет в продаже. Кроме того, до курорта можно доехать всего за день, рассказал Ромашкин, передает "Интерфакс".

Помимо этого, в Анапе в последние годы заработали много новых отелей, включая отели "все включено", которые предпочтительнее у семей с детьми. Таких в Анапе 30-40%, тогда как в Сочи всего 5-10%.

В минувшем 2023 году Анапа приняла около 5 млн туристов, в этом году турпоток вырастет еще на 10%, прогнозируют власти курорта.